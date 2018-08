Spessa di Cividale, auto va a fuoco dopo un incidente

CIVIDALE DEL FRIULI – Due vetture si sono scontrate, nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 agosto, all’incrocio tra la 356 e Sp 48, a Spessa di Cividale e una delle due auto si è incendiata. Per fortuna il conducente è riuscito a scendere in tempo senza riportare gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi, i carabinieri e il 118. Un incrocio, quello interessato dal sinistro, che già in passato è finito agli onori della cronaca per la sua pericolosità.