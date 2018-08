Flashdance il Musical arriva al Carnera

UDINE - Il Palasport Carnera di Udine torna teatro ideale per i grandi eventi live, ospitando uno degli spettacoli più attesi della prossima stagione. Dopo il grande successo di pubblico del 2017, con oltre 70 mila presenze raggiunte, arriva nei teatri e nei palazzetti d’Italia la nuova versione del film culto della Paramount Pictures, Flashdance il Musical. Il Palasport Carnera aprirà dunque le sue porte allo spettacolo che ha conquistato diverse generazioni in tutto il mondo i prossimi 13 e 14 novembre, per due imperdibili repliche uniche in Friuli Venezia Giulia. I biglietti per le due serate, organizzate da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine, PromoTurismoFvg e Vivo Concerti, saranno in vendita a partire dalle 10 di martedì 4 settembre sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it.

LA PAROLA ALLA REGISTA - Flashdance il Musical è il riuscitissimo adattamento teatrale tratto dalla memorabile pellicola del 1983 intitolata appunto 'Flashdance', diretta da Adrian Lyne, con la sceneggiatura di Tom Hedley e Joe Eszterhaz e la protagonista Jennifer Beals nel ruolo della bella Alex. Il film è stato il più visto in Italia in quello stesso anno, con 20 milioni di copie vendute, una colonna sonora da Oscar e un incasso al box office di 100 milioni di dollari. A interpretare Alex in questa nuova produzione sarà Valeria Belleudi, allieva della Scuola di 'Amici' di Maria De Filippi nel 2004, già attrice di first class musical come 'Sister Act'. La regia è affidata alla brillante Chiara Noschese - affermata attrice di teatro, casting director e regista di family show quali 'Il Piccolo Principe' e 'Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie', che con Flashdance il Musical firma la sua prima regia di un importante titolo internazionale. Proprio Chiara Noschese descrive così lo spettacolo: «Flashdance è, per me, una grande sfida: un copione inedito, con canzoni nuove e nuovi personaggi; oltre alla regia ne ho curato i costumi e l’adattamento, le liriche e il testo. Flashdance è sicuramente uno spettacolo pieno di numeri danzati e cantati, immagini, proiezioni, musica meravigliosa e con luci sorprendenti ma, fondamentalmente sarà tutto accessorio ad una grande e bella storia, perché Flashdance è la storia di un sogno, quello che può cambiare la vita ma che fa anche paura; la paura di non essere all'altezza, di sentirsi soli nel cammino per conquistare quello che sentiamo di meritare».

CAST DI STRAORDINARI PERFORMER - Non mancheranno ovviamente le hit più famose in lingua inglese, come le mitiche 'What a feeling', 'Maniac', 'Gloria', 'Man Hunt', 'I love Rock’n Roll', in un musical con una cifra stilistica completamente rinnovata, in cui l’attualizzazione dell’estetica anni ‘80 arricchirà la scrittura originale del film per una versione fedele e indimenticabile. Coreografie, musica e canzoni di Robert Cary e Robbie Roth, proiezioni e luci faranno da cornice a una grande storia d’amore, di amicizia e di riscatto personale, la storia di un sogno e del coraggio di poterlo realizzare. Uno spettacolo ricco di grandi temi universali senza tempo, portati in scena da un cast di straordinari performer.