Fulmine cade su una casa e causa un incendio

MAJANO – Un fulmine caduto sul tetto di una villa di Majano ha causato un incendio, domato con fatica dai Vigili del Fuoco. Il fatto è avvenuto sabato mattina verso le 6 in via Gortani. L’allarme è stato lanciato dal proprietario della casa, che dopo la caduta del fulmine si è subito accorto che qualcosa non andava.

Sul posto sono giunti i carabinieri e tre mezzi dei Vigili del Fuoco. Le fiamme, oltre alla copertura, hanno interessato il sottotetto, dove si trova lo studio del proprietario della villa. Quest’ultimo, nel tentativo di domare l’incendio, sarebbe scivolato battendo violentemente il capo, e per questo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in Ospedale per accertamenti.