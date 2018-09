Udine, scelta miss Red Carpet Friuli Venezia Giulia 2018

UDINE – Il bar Luna di Udine ha ospitato la finale regionale del concorso di bellezza ‘Miss Red Carpet’ legato al Festival del Cinema di Venezia. Ben 19 ragazze provenienti da tutta la regione hanno sfilato in abiti eleganti e bikini davanti alla giuria per contendersi i cinque posti per la finale nazionale che si svolgerà a Venezia e Jesolo l’1 e il 2 settembre. Il primo settembre le finaliste nazionali saranno ospitate a Jesolo dove si svolgeranno shooting fotografici e la presentazione delle finaliste mentre il 2 dopo diversi passaggi giuria alle 21.30 all' Avanspettacolo di Venezia si svolgerà la finale nazionale.

Maloti, 17 anni di Martignacco, ha conquistato il titolo regionale di Miss RedCarpet Fvg 2018, una ragazza solare, elegante, studentessa al liceo scientifico con il sogno nel cassetto è di diventare una modella di Victoria's Secret. Ad accompagnarla in finale nazionale ci saranno Marianna 18 anni di Sernaglia della Battaglia, Giorgia 19 anni di Cividale del Friuli, Elisa 17 anni di Fagagna e Marta 15 anni di Sacile. Altri titoli sono stati assegnati a Beatrice 17 anni di Trieste, Giorgia 16 anni di Basiliano. Infine Giorgia 17 anni di San Vito al Tagliamento accede alla finale di Miss Nujè e la giovanissima Elisa 15 anni di Lestizza ha vinto lo shooting fotografico per le nuove t-shirt del marchio ALove.

Le acconciature e il make up sono stati curati dalle sapienti mani degli allievi della Nujè Academy e dal salone ‘Il Sole tra i Capelli’ di Laura. Tra gli ospiti della serata Alessandra Blasizza, miss RedCarpet Fvg 2017 e Mr JP. Hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, ‘Le Tre Rose’, ‘Hausbrandt Caffè’, panificio Dominisini, 'Venturini Elettromeccanica’, Moreno Barachino per i gioielli.