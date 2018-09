Università, test di Medicina: in Fvg entrerà 1 studente su 5

UDINE - Conto alla rovescia per le prove di accesso programmato ai corsi di laurea nelle università italiane. A rompere il ghiaccio sarà martedì il test per i corsi di Medicina e Odontoiatria, uguale per tutti gli atenei del Paese: i candidati avranno 100 minuti a disposizione per rispondere a 60 quesiti e dare così il via alla loro carriera da medico. Tanti gli aspiranti 'camici bianchi' che tenteranno di coronare il loro sogno, molti meno invece i posti a disposizione.

A Trieste e Udine, ad esempio, avrà accesso alla facoltà di Medicina uno studente su cinque, ovvero 275 su 1.331. Sono 153 infatti i posti messi a disposizione all'Università di Trieste a fronte di 760 candidati. Stessa probabilità di accesso per chi tenterà l'inizio di una carriera da medico a Udine, dove 571 studenti proveranno a meritarsi uno dei 122 posti a disposizione. A Odontoiatria a Trieste entrerà invece uno su tre: 30 i posti, 99 i candidati.