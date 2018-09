Udine, investita a 82 anni mentre attraversa sulle strisce

UDINE – Una donna di 82 anni è stata investita da un’auto nel pomeriggio di sabato 1 settembre mentre si trovava sulle strisce pedonali. Il fatto è accaduto poco dopo le 17.30 in viale Trieste, nei pressi del parcheggio del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. L’anziana è finita a terra ed è stata soccorsa dal personale del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza. Dopo le prime cure, la donna è stata portata in Pronto Soccorso per accertamenti.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto. A investire la donna è stata una Nissan condotta da un 63enne di Udine. L’uomo percorreva viale Trieste in direzione piazzale D’Annunzio quando ha urtato l’anziana intenta ad attraversare sulle strisce.