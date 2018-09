Benassi castiga l'Udinese e regala i 3 punti alla Fiorentina

FIRENZE - Il Franchi continua a restare un tabù per l'Udinese che esce sconfitta per 1 a 0 grazie a una rete di Benassi. Eppure i bianconeri non hanno demeritato e il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Ma commettere un errore, a questi livelli, può costare caro.

Primo tempo privo di emozioni, con la Fiorentina che tiene in mano il pallino del gioco e l'Udinese che prova ad affidarsi al contropiede. Le prime conclusioni verso la porta portano la firma di Biraghi e De Paul, ma senza creare grossi pericoli. Sul finire del tempo Chiesa impegna Sciffet, bravo a respingere con i pugni. Al 43' ci prova Fofana ma non riesce a sorprendere l'estremo difensore viola.

Nella ripresa ritmi più alti, con la Fiorentina che va vicina al vantaggio al 5' con Gerson. La Viola spinge ma non riesce a trovare la via della rete. Al 18' padroni di casa in rete con Benassi, bravo a sfruttare al meglio un assist al bacio di Chiesa. L'Udinese prova a scuotersi, ma nè De Paul nè il neo entrato D'Alessandro riescono a pungere. Al 45' ancora Viola pericolosa con una gran botta su punizione di Chiesa che trova pronto Scuffet.