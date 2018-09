Auto finisce contro un motociclo in piazzale Diacono: 21enne in ospedale

UDINE – Un motociclo Benelli e una Ford Fiesta si sono scontrati, nel pomeriggio di domenica 2 settembre, in piazzale Paolo Diacono, all’intersezione con via Martignacco. Un 21enne, che viaggiava in sella al mezzo a due ruote, è finito in ospedale per accertamenti.

Da quanto riferito dalla Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuta sul luogo dell’incidente per i rilievi, il Benelli stava procedendo su piazzale Diacono in direzione viale Bassi quando è stato centrato dalla Fiesta proveniente da via Martignacco. La vettura quindi non avrebbe rispettato la precedenza.

Il 21enne, come detto, è finito a terra ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118.