Corsa degli asini: a Fagagna vince ancora Beppina

FAGAGNA – Un tifo come al solito sfrenato ha accompagnato la 128ª edizione della Corsa degli asini di Fagagna che, domenica 2 settembre, ha visto trionfare Beppina. Una vera e propria campionessa, visto che negli ultimi anni non ha mai avuto avversari. 22 in tutto gli asini al via sulla ghiaia di quello che ormai è considerato il San Siro dal Friul, un’arena diventata motivo di attrazione non solo per i friulani ma anche per i vicini austriaci e sloveni. Non a caso i tifosi presenti sugli spalti erano circa 1.500.