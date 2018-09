Udine, bimba di 3 anni cade dal secondo piano e si salva

UDINE – Cade dal secondo piano ma riporta solo lievi ferite. E’ successo domenica pomeriggio a Udine, nella zona di via Riccardo Di Giusto, a una bimba di 3 anni.

A quanto pare la piccola, che si trovava nell’appartamento di via Sbaiz insieme alla madre e alle due sorelle, approfittando di un attimo di distrazione dei famigliari sarebbe riuscita a salire su un letto raggiungendo una finestra e cadendo di sotto dopo essersi sporta troppo.

Alla scena ha assistito una vicina, che ha immediatamente allertato il 118. La piccola è stata subito soccorsa ma le sue condizioni non sarebbero gravi, avendo riportato solo ferite lievi. La bambina è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenute anche le Volanti della Polizia che hanno chiarito la dinamica dell’accaduto.