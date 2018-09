Rubano due camice al Città Fiera: due minori nei guai

MARTIGNACCO - I carabinieri della stazione di Codroipo sono intervenuti in Martignacco, nel Centro commerciale ‘Città Fiera’, dove hanno individuato e bloccato due minorenni, residenti nella provincia udinese, resisi responsabili di aver sottratto da un esercizio commerciale del centro due camicie da uomo per un valore complessivo di circa 50 euro.

La merce sottratta è stata restituita agli aventi diritto mentre i due ragazzi sono stati affidati alle cure dei genitori e deferiti in stato di libertà alla Procura per i minorenni con le ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.