Turismo, ultimi posti per il corso di preparazione all’esame per imprese ricettive

UDINE - Un corso approfondito e mirato, unico in regione, che dà ai partecipanti, per esperienza e pratica, un’ottima probabilità di successo all’esame di idoneità all’esercizio di imprese ricettive. Lo propone la Camera di Commercio di Udine, con i suoi uffici della Formazione. La nuova edizione è pronta in avvio martedì 11 settembre e ci sono gli ultimi posti a disposizione. Il percorso formativo si rivolge a tutti coloro i quali vogliono prepararsi al meglio a sostenere l’esame necessario per gestire un’azienda nel settore turistico e dell’ospitalità. La durata del corso è di 15 ore e le lezioni si terranno il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

I docenti sono tutti qualificati e selezionati grazie alla collaboraizone con Confcommercio Udine. Il percorso formativo ideato dalla Cciaa permette ai partecipanti di approfondire con professionisti esperti tutte le diverse materie richieste nella prova d’esame: la legislazione turistica e quella sanitaria, le norme igienico-sanitarie relative alle strutture ricettive e annessi servizi turistici, ma anche le norme in materia di lavoro e sicurezza sociale, in materia di somministrazione di alimenti e bevande, gli obblighi fiscali, nonché i tributi e le norme di contabilità aziendale e, infine, tutta la parte di organizzazione, amministrazione, controllo di gestione e adeguamento della politica aziendale alle tendenze del mercato.

La modulistica è disponibile nella nuova sezione 'Formazione' del sito internet della Cciaa, www.ud.camcom.it. Il corso si terrà nelle aule della Camera di Commercio di Udine, in via Morpurgo 4. Per info, anche sui costi, è possibile scrivere a mauro.chiaruttini@ud.camcom.it.