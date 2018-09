Al via le iscrizioni al 28esimo 'Concorso Mieli Città di Pantianicco'

MERETO DI TOMBA - In attesa della 49esima edizione della 'Mostra regionale della Mela di Pantianicco', si scaldano i motori anche per il 28esimo 'Concorso regionale mieli città di Pantianicco'. Sono dunque aperte le iscrizioni rivolte agli apicoltori iscritti e non ai Consorzi regionali per il concorso (con consegna dei campioni entro il 14 settembre), ma le attività riferite al miele non si esauriscono qui.

Anche quest’anno, infatti, il consorzio apicoltori, l’Arpa del Fvg e la ProLoco Pantianicco hanno organizzato la cena a tema: la 'Serata dell’apicoltore' si terrà giovedì 4 ottobre presso l’area festeggiamenti della Mostra Regionale della Mela di Pantianicco a partire dalle ore 20.30. Il programma prevede cena conviviale con menù fisso comprensivo di primo e secondo piatto, dolce, acqua o vino, cui seguiranno un incontro tecnico e le premiazioni del Concorso Mieli Città di Pantianicco.

La conferenza, dal titolo 'Contraffazione del miele', sarà a cura di Alberto Gallina del Centro regionale e di referenza nazionale per l’apicoltura Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Per informazioni su come iscriversi al concorso e come partecipare alla serata dell Apicoltore consultare il sito www.prolocopantianicco.it.