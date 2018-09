Giovane escursionista recuperata sul monte Chiampon

GEMONA DEL FRIULI - Le squadre di Udine del Soccorso Alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia sono state chiamate intorno alle 20.30 di lunedì 3 settembre per un intervento sul monte Chiampon, in comune di Gemona del Friuli. A chiedere aiuto una ragazza maggiorenne, C.S. le sue iniziali, di nazionalità lussemburghese impegnata sull'Alta Via Cai Gemona che si è trovata in difficoltà, essendo anche da sola.

La sua posizione è stata individuata grazie al sistema di geolocalizzazione Sms Locator in prossimità della parte orientale del Chiampon, verso il monte Faeit, a quota 1670 metri. Una squadra di tecnici del Cnsas l'ha raggiunta a piedi. In tutto sono stati dieci gli uomini impegnati nell'intervento notturno, assieme ad alcuni soccorritori della Guardia di Finanza.