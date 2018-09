Giovane spacciatore afghano denunciato dai carabinieri

UDINE - I carabinieri dell’Aliquota Operativa del Norm hanno sorpreso un 21enne afghano nell’atto di cedere uno spinello di hashish a un connazionale 27enne. Il giovane, come emerso da una successiva perquisizione, aveva addosso ulteriori 12 grammi di hashish e 565 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il fatto è accaduto a Udine, in via Dante.

Dei due giovani, entrambi in possesso di permesso di soggiorno per fini umanitari, il primo è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il secondo, recentemente colpito da un provvedimento di non ritorno in questa provincia per 3 anni emesso dalla Questura, è stato deferito in stato di libertà per la violazione dell’obbligo.