Maria Rosalia Carniello spegne 108 candeline. Grande festa con amici e parenti

UDINE - Giornata speciale per Maria Rosalia Carniello, che lunedì 3 settembre ha tagliato il traguardo dei 108 anni. Un compleanno speciale per la nonnina di via Montello, che è stata festeggiata dai famigliari e dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Una donna ancora lucida (ad aprile si è anche recata alle urne per votare), che ormai è la più longeva della provincia. Il suo segreto? Un bicchiere di vino, Cabernet Franc, durante i pasti! Auguri!