Auto urta una bici in piazza Primo Maggio: 55enne finisce in ospedale

UDINE – Una donna di 55 anni, residente in città, è finita al Pronto Soccorso dopo essere stata urtata da un’auto in piazza Primo Maggio, all’intersezione con via della Vittoria. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 3 settembre. La donna è finita sull’asfalto ed è stata costretta a ricorrere alle cure del personale del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli centrale. A travolgere la bicicletta è stata una Fiat Punto guidata da un 56enne di Udine. Da quanto riferito, l’uomo avrebbe travolto la bicicletta provenendo dal lato di Largo delle Grazie in corrispondenza dell’incrocio semaforico con via della Vittoria.