Incidente tra Tir: chiuso il tratto Portogruaro-Latisana in direzione Trieste

LATISANA - Accumulo di mezzi pesanti e code in A4, come ogni martedì, giornata in cui sul territorio del Friuli Venezia Giulia e poi del Veneto, arrivano i Tir, gli autoarticolati e i camion che partono dall’Est più lontano, Ucraina, Russia, Repubbliche Baltiche. Un fiume di mezzi pesanti che, dopo il fermo della domenica, ripartono il lunedì mattina e dopo due giorni di viaggio arrivano sulla A4, sia dalla barriera di Trieste Lisert, sia da Tarvisio.

Quando il flusso è molto elevato, inevitabilmente si creano code a tratti e congestioni, condizione in cui il rischio tamponamento cresce. E così è stato martedì, a cominciare dal primo mattino, con transiti elevati e continui stop and go. Alle 16 e 15 si è verificato un incidente con tre mezzi pesanti coinvolti. Un tamponamento che si è verificato fra Portogruaro e Latisana, in direzione Trieste e che richiesto la chiusura del tratto, l’istituzione dell’uscita obbligatoria a Portogruaro e la chiusura dell’entrata in direzione Trieste.

Le operazioni di soccorso – c’è un ferito incastrato fra le lamiere – sono in corso, così come lo spostamento dei mezzi incidentati. Congestionata la viabilità autostradale, con code, in direzione Venezia fra: Redipuglia-Bivio A4/A23; tra San Giorgio di Nogaro e Latisana; tra Latisana e Portogruaro per curiosi. Due i chilometri di coda, in entrata, alla barriera di Trieste Lisert. In direzione Trieste invece le code sono fra San Stino di Livenza e Portogruaro.