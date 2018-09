Colpo da 70 mila euro in un magazzino di Premariacco

PREMARIACCO – Colpo messo a segno nel magazzino di Premariacco della Ilcap Santa Maria la Longa. A sparire sono state tra le 300 e le 400 di sedie in ferro, oltre ad alcuni bancali di tavoli, per un danno stimato intorno ai 70 mila euro. La scoperta è stata fatta da titolare dell’azienda, Alessandro Paoluzzi, che al ritorno dalle ferie ha trovato il capannone svuotato.

I ladri sono riusciti a entrate nel magazzino forzando una porta antincendio e una volta dentro, con tutta calma, sono riusciti a caricare l’ingente quantitativo di sedie e tavoli su dei furgoni. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della Compagnia di Cividale, al lavoro per individuare i responsabili del furto. Non è ancora stato possibile stabilire con certezza il giorno in cui è stato messo a segno il colpo.

A dare una mano nelle indagini potrebbero essere le telecamere di alcune aziende vicine alla Ilcap. Quest’ultima, infatti, pare fosse sprovvista di impianto di video sorveglianza e di sistema di allarme.