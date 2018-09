Scontro tra due auto in via Monte Grappa: 75enne finisce in ospedale

UDINE – Un 75enne residente a Udine è finito in pronto Soccorso in seguito a un incidente stradale verificatosi martedì mattina in via Monte Grappa, all’intersezione con via Guarnerio D’Artegna.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. Da quanto riferito, una Lancia con alla guida un 73enne di Udine, mentre percorreva via D’Artegna si è scontrata con una Peugeot condotta dal 75enne. Quest’ultimo transitava su via Monte Grappa in direzione periferia.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure all’anziano rimasto ferito.