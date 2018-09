Auto fuori strada a Scodovacca: muore un 76enne

CERVIGNANO DEL FRIULI – Incidente mortale, poco prima delle 7 del mattino di mercoledì 5 settembre, a Cervignano, in località Scodovacca, lungo la statale 14. Un uomo di 76 anni, residente a Terzo d’Aquileia, ha perso la vita.

Dalla prime notizie pare che la vettura su cui viaggiava l’uomo, una Peugeot, sarebbe uscita di strada in maniera autonoma, finendo prima contro un muretto di un ponticello, poi nel fossato accanto alla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di 118 e Croce Verde da Cervignano e Gradisca d’Isonzo, che però non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo, ex promotore finanziario. A Scodovacca sono accorsi anche i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale.