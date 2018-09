Gsa vittoriosa in amichevole contro Treviso

TREVISO - Nella sua quarta amichevole precampionato, in quel di Pieve di Soligo, l'Apu Gsa Udine ha ragione della De Longhi Treviso per 82 a 68. Successo che dà fiducia e morale ai bianconeri quello colto contro i veneti, sicuri protagonisti della prossima stagione di A2. Ad onor del vero, la formazione allenata dal friulano Menetti era priva di due componenti del suo pacchetto lunghi quale l'azzurro Tessitori e l'ex Brescia Lombardi, due assenze che hanno pesato nell'economia del match che è stato quasi sino alla fine in sostanziale equilibrio, pur con Udine per lunghi tratti avanti nel punteggio

Sotto canestro positive le prestazioni di Pellegrino (8 punti e 12 rimbalzi) e di un Powell ancora una volta Mvp dell'incontro (21 punti, 9 rimbalzi). A distinguersi tra i bianconeri anche l'altro americano Simpson, un preciso e veloce Spangher ed un buon Nikolic, mentre Cortese è stato meno produttivo del suo solito limitando a 4 i punti segnati ed il rientrante Genovese ha palesato qualche incertezza che si è tramutata in un paio di palle perse dagli udinesi.

Gli impegni della Gsa non conoscono sosta e già sabato prossimo, alle ore 18.30, scenderanno in campo a Gemona del Friuli contro gli austriaci del Kapfemberg.

APU GSA – DE LONGHI TREVISO 82 – 68 (19-19, 41-34, 54-53)

APU GSA UDINE: Mortellaro 6, Chiti, Pinton 5, Genovese, Cortese 4, Simpson 13, Penna 2, Nikolic 8, Pellegrino 8, Powell 21, Spanghero 15; non entrato: Ohenhen. Coach Cavina.

DE’ LONGHI TREVISO: Epifani 3, Burnett 8, Sarto 2, Alviti 8, Wayns 2, Antonutti 15, Barbante 4, Imbrò 10, Chillo 14, Uglietti 2; non entrati: Listuzzi e Agbortabi. Coach Menetti.