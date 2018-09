Friuli Doc: i testimonial saranno Klugmann, Navarria e Restivo

UDINE - «Abbiamo voluto testimonial espressione della nostra regione». Così l'assessore ai Grandi Eventi del Comune di Udine, Maurizio Franz, ha giustificato la scelta dei personaggi di punta dell'edizione 2018 di Friuli Doc, la kermesse del gusto in programma in città dal 13 al 16 settembre 2018. Si tratta di Antonia Klugmann, chef stellata, a cui spetterà il compito di tagliare il nastro della manifestazione (compito già andato, qualche anno fa, a un altro grande chef, Carlo Cracco), e dei campioni sportivi Mara Navarria e Matteo Restivo.

Klugmann è stata scelta in quanto Friuli Doc vuole essere teatro dell'elogio alle eccellenze dell'enogastronomia regionale. La sua cucina moderna e molto personale è capace di interpretare il territorio attraverso la valorizzazione degli ingredienti che lo caratterizzano. Diventata nota al grande pubblico per aver indossato i panni di giudice a Masterchef, in Fvg Klugmann era già molto conosciuta per avere un ristorante sul Collio friulano, locale che nel 2018 si è aggiudicato 3 cappelli da parte della prestigiosa Guida dell'Espresso.

Sul palco di piazza Libertà, il giorno dell'inaugurazione (il 13 settembre alle 17.30) saliranno anche Navarria e Restivo, a cui sarà consegnata una targa di riconoscimento per gli straordinari traguardi raggiunti recentemente. La prima è stata incoronata campionessa mondiale di Spada in Cina, mentre il secondo è giunto terzo agli Europei di nuoto svoltisi in Scozia.