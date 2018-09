Droga in città: nei guai due pakistani di 37 e di 25 anni

UDINE – Il personale della Squadra Mobile della Questura di Udine ha arrestato, martedì mattina, un cittadino pakistano 37tenne, colto in flagranza del reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di un’ingente quantità di sostanza stupefacente.

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento dello straniero, gli si sono avvicinati per un controllo, ma quest’ultimo, anziché esibire i documenti, si è dato alla fuga dopo aver gettato per terra un pacchetto. Subito raggiunto, è emerso che si voleva disfare di 98 grammi di hashish. Per questo il 37enne, dopo essere stato portato in Questura per il riconoscimento, è stato accompagnato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Anche una Volante, nel pomeriggio, durante la quotidiana attività di controllo del territorio, nei pressi della stazione ferroviaria, ha rintracciato un altro pakistano, 25enne, che cercava di eludere il controllo egli operatori. Lo stesso gettava tra due auto in sosta una bustina, all’interno della quale vi era 1 grammo di cocaina e 15 grammi di hashish. Lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per la detenzione illecita di droga.