Nuova fiamma per Flavio Briatore: è la friulana Taylor Mega

UDINE – Lei è Taylor Mega, instagrammer friulana da 800 mila followers. Fisico prorompente (non proprio una ragazza ‘acqua e sapone), in questi giorni è balzata agli onori della cronaca rosa per essere stata fotografata insieme a Flavio Briatore. A diffondere la notizia è stato il settimanale ‘Chi’, che parla di un flirt tra l’imprenditore ormai ex di Elisabetta Gregoraci, e la instagrammer friulana.

Taylor ha 24 anni è nata a Udine il 31 ottobre ma è originaria della Bassa Friulana, e non è difficile vederla passeggiare per il centro della città in compagnia del suo cagnetto. Di professione, oltre all’influencer sui social, è modella, e di recente ha posato per un’importante campagna di un marchio di costumi da bagno. Juventina sfegata, vedremo se riuscirà a trascinare Briatore in Friuli nelle prossime settimane, confermando così questo amore nato sulle coste della Sardegna.