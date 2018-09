Scontro moto-auto: giovane centauro finisce in ospedale

OSOPPO – Incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 5 settembre sulla provinciale 63 che da Osoppo porta a Braulins. Una motocicletta è finita contro l’automobile che la procedeva. Il centauro è rimasto ferito in maniera grave ed è stato portato in ospedale in elicottero all’ospedale di Udine con fratture multiple e un trauma cranico.

A restare coinvolti nel sinistro una Fiat Multipla guidata da un 70enne di Gemona e un 17enne residente a Trasaghis. Come detto quest’ultimo è andato contro la Fiat finendo rovinosamente sull’asfalto. Il giovane in un primo momento si è rialzato per poi perdere conoscenza. Stabilizzato dal personale del 118, si è ripreso durante il trasporto a Udine.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.