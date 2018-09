Tolmezzo diventa 'golosa' con la festa del cioccolato artigianale

TOLMEZZO - Un weekend dolce al gusto del cioccolato artigianale, buono e che fa bene. Grazie all’arte dei migliori maestri cioccolatieri d’Italia, dal 7 al 9 settembre, Tolmezzo si trasformerà nella fabbrica del cioccolato. Si preannuncia già un successo la prima edizione di 'Chocomoments Tolmezzo', la grande festa del cioccolato artigianale organizzata da Chocomoments e Nuova Pro Loco Tolmezzo in collaborazione con Confcommercio, con il patrocinio del Comune, che si terrà in Piazza XX Settembre.

TANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA - Cooking show, degustazioni, laboratori per bambini, lezioni di cioccolato per adulti e una tavoletta da guinness sono alcune delle straordinarie attrazioni dell’appuntamento più goloso dell’anno. La dolcezza del vero cioccolato artigianale conquisterà adulti e bambini grazie al ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, freschi e deliziosi abbinamenti di frutta e cioccolato fuso e le raffinate e divertenti sculture di cioccolato della mostra mercato del cioccolato con i suoi stand aperti venerdì dalle 15.30 alle 20.30, sabato dalle 10 alle 23.30 e domenica dalle 10 alle 20. Tante le attrazioni in programma nella struttura che mostra in presa diretta tutte le fasi di lavorazione del cioccolato: dalla fava di cacao al cioccolatino finito. A partire dagli speciali cooking show: venerdì alle 18 è prevista la realizzazione della pralina dedicata alla città con ingrediente tipico a sorpresa; sabato alle 15 ci sarà la dimostrazione su come nasce una sacher; infine domenica alle 18, conosceremo i trucchi per realizzare una pralina.

CI SARA' UNA TAVOLETTA DI CIOCCOLATO DA 15 METRI - Grande attesa per lo show di sabato quando la squadra dei maestri cioccolatieri Chocomoments realizzerà in presa diretta - in una sfida contro il tempo - un tavoletta di cioccolato lunga 15 metri, offerta in degustazione gratuita a tutti (ore 18). In serata - alle 21 - spazio alla musica dal vivo con il concerto degli Hard Lemon. Per i più piccoli c’è lo spazio Choco Baby aperto tutti i giorni della manifestazione dalle 15.30 alle 17.30 nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini, qui i bambini potranno mettersi alla prova con grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione del cioccolato (costo 5 euro). Domenica dalle 10 alle 12 gli adulti potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo 30 euro a persona prenotazione obbligatoria giancarlo.maestrone@gmail.com). Infine, venerdì e sabato la Confcommercio in collaborazione con le attività commerciali della zona organizza 'Lo Sbaracco'.