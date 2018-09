Vaccini: controlli dei Nas anche nelle scuole del Fvg

UDINE - Sono cominciati anche in Friuli Venezia Giulia i controlli dei Carabinieri del Nas di Udine sulle autocertificazioni presentate dalle famiglie in merito alle vaccinazioni obbligatorie per la frequenza nelle scuole.

I militari del Nucleo antisofisticazione stanno eseguendo verifiche a campione, essenzialmente in scuole dell'infanzia e delle primarie, di tutte le quattro province: Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone. Lo scopo dei controlli, decisi a livello nazionale, è la verifica della veridicità dell'autocertificazione prodotta.

Nel corso dei controlli effettuati a livello nazionale dai Nas nella giornata di mercoledì 5 settembre, sulle 2.800 autocertificazioni verificate, 15 sono risultate false dopo il riscontro presso le Asl di competenza. I genitori sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per falso in atto pubblico commesso da privato.