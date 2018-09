Incidente stradale a Pagnacco: auto finisce ruote all'aria in un canale

PAGNACCO - Incidente stradale, nel pomeriggio di giovedì 6 settembre, a Pagnacco, in via Colloredo. Un'auto, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Udine, è finita ruote all'aria cappottandosi in un canale che sorge accanto alla carreggiata.

L'uomo alla guida, un 42enne, è uscito in maniera autonoma dalla vettura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118 a bordo di un'ambulanza inviato dalla Sores. Il ferito è stato accompagnato in codice verde all'ospedale di Udine con un trauma rachide-cervicale-toracico oltre che dorsale, e con contusioni multiple. Ci sono stati dei disagi alla circolazione veicolare.