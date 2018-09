Moggio Udinese, non si trova un 85enne: ricerche in corso

MOGGIO UDINESE - La stazione di Moggio del Soccorso Alpino e speleologico assieme alla Guardia di Finanza con una Unità Cinofila e ai Vigili del Fuoco sono impegnati, da giovedì notte, con una decina di tecnici nelle ricerche di un una persona anziana, B. B. del 1933 di nazionalità francese, in comune di Moggio Udinese.

L'uomo si trovava nella località Stavoli in compagnia dei nipoti dai quali si era momentaneamente allontanato per fare due passi. Le squadre lo hanno cercato tutta la notte lungo il sentiero Cai 417 che conduce a Sella Dagna senza risultato. Alle sette e mezza del mattino si è alzato in volo anche l'elicottero della Protezione Civile che sta ora effettuando delle perlustrazioni dall'alto.