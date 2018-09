Rientrare nel mercato del lavoro: 3 corsi di formazione gratuiti per over 30

UDINE – Tre corsi di formazione gratuiti riservati a persone con più di 30 anni. E’ l’ultima proposta dell’istituto Bearzi di Udine, che dà la possibilità di seguire un programma specifico dedicato all’installazione di impianti domotici e di automazione civile, alla conduzione di macchine utensili, al bilancio d’esercizio e agli strumenti avanzati per la gestione aziendale. Tre settori molti diversi tra loro e che, proprio per questo, si rivolgono a un ampio ventaglio di persone desiderose di tornare nel mercato del lavoro.

LE COMPETENZE CHE SI POTRANNO ACQUISIRE - Ai tre corsi, al via a fine mese, possono partecipare gli iscritti al programma Pipol (profilati nella fascia 5). Nel primo caso, il partecipante imparerà a installare impianti elettrici ad uso civile, impianti elettrici di tipo domotico e per l’automazione ad uso di ambienti residenziali e saprà eseguirne la manutenzione nel rispetto della normativa di settore. Il periodo di formazione durerà circa 2 mesi per un totale di 200 ore di aula. Il secondo percorso insegnerà a produrre particolari meccanici singoli o in serie, successivamente utilizzati per l’assemblaggio del prodotto finito, con l’utilizzo di macchine utensili tradizionali. In questo caso il corso avrà una durata di 3 mesi per un totale di 250 ore di aula. L’ultimo corso è dedicato alla formazione in merito alle operazioni di controllo di quadratura, alla predisposizione di un bilancio ante-imposte e al calcolo dei relativi tributi (Ires, Irap), alla redazione del bilancio civilistico annuale (in forma abbreviata), alle operazioni di predisposizione del budget, alla riclassificazione del bilancio, sia dello stato patrimoniale, sia del conto economico nelle sue diverse configurazioni per procedere con l’analisi per indici. In quest’ultimo caso la formazione avrà una durata di circa 3 mesi per un totale di 260 ore.

A CHI RIVOLGERSI - Tutte le attività, cofinanziate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, saranno ospitate nella sede dell’istituto Bearzi, in via don Bosco 2. Per informazioni dettagliate e per le iscrizioni, formazionecontinua@bearzi.it, 0432/493971 – 0432/493981