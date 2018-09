Al Parco di Zoo di Lignano ecco il Tamarino di Edipo

LIGNANO SABBIADORO - Il Parco di Zoo Lignano sa regalare sempre belle emozioni tra tanti animali esotici e specie in via di estinzione. E non capita certo tutti i giorni di vedere con i propri occhi e a così breve distanza un esemplare davvero particolare: il Tamarino di Edipo. Arboricolo, è presente in natura nelle foreste della Colombia nordoccidentale, ha una curiosa criniera bianca che circonda la testa e si prolunga fino in mezzo alla fronte; il ventre e gli arti sono bianchi, mentre la lunga coda - che tocca i 40 centimetri - e il resto del corpo sono coperti da un folto mantello marrone scuro. Si ciba per lo più di insetti e frutti.

Assai caratteristica è la sua voce, simile al gorgheggio di un uccello. Vive in gruppi famigliari composta da 3 agli 8 esemplari e trascorre le sue giornate tra le chiome degli alberi giocando e alla ricerca di cibo. Questo esemplare può compiere balzi da un'altezza di 15 metri ricadendo senza farsi del male. È considerata specie di estinzione a causa della sistematica distruzione della foresta umida in cui vive. Gli esemplari che si trovano allo Zoo di Lignano si sono riprodotti più volte all’interno della struttura e rientrano nei programmi europei di riproduzione di specie minacciate (EEP). Nel mese di settembre il Parco resterà aperto tutti i giorni (festivi compresi). Ulteriori informazioni sono disponibili su www.parcozoopuntaverde.it.