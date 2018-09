Gli eventi in programma sabato 8 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma l'8 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

‘Il mare a…Palmanova’

‘Folle’. Poche altre parole possono sintetizzare quello che sta per accadere nella Città stellata. Provate a chiudere gli occhi e a immaginare ‘Il mare a…Palmanova’. Ci riuscite? E se ci ‘mettessimo’ una bella balena, a grandezza naturale, vi riesce meglio? Chi con la fantasia non ce la fa, non ha da temere. Basta segnare una data (l’8 settembre, il 15 in caso di maltempo) e l’orario (le 20) e presentarsi (vestiti di azzurro/blu) in piazza Grande dopo essersi obbligatoriamente prenotati (su eventbrite.it, ingresso gratuito). Lì, in compagnia della balena, vestiti di blu, sarà possibile cenare accompagnati da buona musica e qualche sorpresa. Info, qui.

Rifrazioni 2018

È pronta a ripartire la quarta edizione di Rifrazioni, la rassegna culturale organizzata dall’Assessorato alla cultura del Comune di Basiliano in collaborazione con le associazioni del territorio e, in particolare, con la pro loco pro Blessano. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 8 settembre, alle 18, a Orgnano. In collaborazione con Blud ed Effe Radio si svolgerà infatti il live con storytelling con ospiti speciali il Diplomatico e il collettivo Ninco Nanco. Francesco Scatigna in arte il «diplomatico» è un musicista veneto di origini pugliesi che da un anno si è unito con altri tre artisti dando vita al collettivo: con lui ci sono anche Alberto Campagnaro (chitarra e cori), Giovanni Favaro (basso) e Tony Santini (batteria).

Carniarmonie

Carniarmonie sostiene con la cultura il Museo Carnico delle Arti popolari «Michele Gortani» di Tolmezzo, attraverso una giornata dedicata alla valorizzazione del ricco patrimonio conservato nel museo etnografico tolmezzino, il più importante d’Europa per qualità e numero di reperti. Sabato 8 settembre sarà infatti possibile in tre fasce orarie – 14.30, 16.30 e 18.30 – partecipare ad una visita guidata ragionata per l’occasione, con a seguire un concerto al settecentesco clavicembalo appartenuto alla famiglia Linussio, con interprete il talentuoso clavicembalista Alberto Busettini. Per parteciparvi è necessario prenotare, chiamando da lunedì a venerdì, dalle ore 15 alle ore 18, il numero 0432 543049 (biglietto unico 3 euro). Info www.carniarmonie.it

Maravee

Il viaggio visionario del Festival Maravee Fiction, teso fra realtà e virtualità, tra ciò che vediamo e ciò che possiamo solo immaginare, prosegue con il secondo appuntamento del festival 2018-19, la mostra di Peter Demetz al via sabato 8 settembre alle 18 al Museo Civico di Palazzo Elti a Gemona del Friuli.

Antighe Sagre des Campanelis

E’ tempo di Antighe Sagre des Campanelis. L’evento, nel 2018 raggiunge la 502^ edizione. L’evento è in programma il 31 agosto e il primo e 2 settembre per proseguire il 7, 8, 9 settembre. Il programma, qui.

‘Festeggiamenti Settembrini’ a Fagagna

Dal 31 Agosto al 9 Settembre tornano per il 128° anno i Festeggiamenti Settembrini, due settimane di puro divertimento. Il programma della giornata è qui.

Chocomoments a Tolmezzo

Arriva a Tolmezzo ‘Chocomoments’, la grande festa del cioccolato artigianale. La manifestazione si svolgerà il 7 (dalle 15.30 alle 20.30), l’8 (dalle 10 alle 23.30) e il 9 settembre (dalle 17 alle 20) in piazza XX settembre a Tolmezzo. Maggiori info, qui.

Settembre Doc a Latisana

Torna anche nel 2018 Settembre D.O.C. Latisana, l’evento di fine estate che ormai da più di 20 anni coniuga enogastronomia, cultura, musica e spettacolo in una tre giorni (dal 7 al 9 settembre ) ricca di appuntamenti che coinvolge tutto il centro storico della cittadina. Info, qui.

Sagra delle patate di Godia

Dal 6 al 9 settembre, 200 volontari di ogni età vi accoglieranno per presentare gustosi piatti tra cui i famosi gnocchi di patate lavorati a mano e la novità di quest’anno, il frico di patate alle erbe.Il programma completo, qui.