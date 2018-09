Gli eventi in programma domenica 9 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 9 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

Udine Free Bike

Il prossimo ‪9 settembre 2018‬ si terrà la 3^edizione della pedalata denominata ‘Udine Free Bike’, appuntamento oramai consolidato nell’agenda udinese e organizzato dall’associazione Trallallà onlus, con il supporto organizzativo ciclistico della Ciclo Assi Friuli, che mira a promuovere il benessere psico-fisico e sociale della popolazione e delle persone che afferiscono ai dipartimenti delle dipendenze e di salute mentale della Asuiud. Info, qui.

Soo-Hyun Park in concerto

L'Associazione musicale Sergio Gaggia di Cividale organizza, domenica 9 settembre, alle 18, un concerto cameristico che si terrà nella splendida cornice di Villa de Claricini, a Bottenicco di Moimacco. In programma il capolavoro di Giuseppe Tartini per violino e basso continuo, la sonata "Didone Abbandonata" e i quartetti op.16 di Beethoven e op.25 di Brahms.

A Malga Montasio tra buon cibo e bella musica

A settembre (il 2 e il 9 settembre) in Malga Montasio alla scoperta di sapori genuini e antiche tradizioni tra eventi, musica e dell’ottimo formaggio da gustare. I dettagli, qui.

Antighe Sagre des Campanelis

E’ tempo di Antighe Sagre des Campanelis. L’evento, nel 2018 raggiunge la 502^ edizione. L’evento è in programma il 31 agosto e il primo e 2 settembre per proseguire il 7, 8, 9 settembre. Il programma, qui.

‘Festeggiamenti Settembrini’ a Fagagna

Dal 31 Agosto al 9 Settembre tornano per il 128° anno i Festeggiamenti Settembrini, due settimane di puro divertimento. Il programma della giornata è qui.

Chocomoments a Tolmezzo

Arriva a Tolmezzo ‘Chocomoments’, la grande festa del cioccolato artigianale. La manifestazione si svolgerà il 7 (dalle 15.30 alle 20.30), l’8 (dalle 10 alle 23.30) e il 9 settembre (dalle 17 alle 20) in piazza XX settembre a Tolmezzo. Maggiori info, qui.

Settembre Doc a Latisana

Torna anche nel 2018 Settembre D.O.C. Latisana, l’evento di fine estate che ormai da più di 20 anni coniuga enogastronomia, cultura, musica e spettacolo in una tre giorni (dal 7 al 9 settembre ) ricca di appuntamenti che coinvolge tutto il centro storico della cittadina. Info, qui.

Sagra delle patate di Godia

Dal 6 al 9 settembre, 200 volontari di ogni età vi accoglieranno per presentare gustosi piatti tra cui i famosi gnocchi di patate lavorati a mano e la novità di quest’anno, il frico di patate alle erbe.Il programma completo, qui.