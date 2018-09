Taglio del nastro per l'area sportiva e ricreativa di via Padova

UDINE – E’ stata inaugurata venerdì 7 settembre la rinnovata area sportiva e ricreativa di via Padova, a Cussignacco. Il taglio del nastro è stato effettuato dal vicesindaco Loris Michelini.

Nell'area un tempo adibita a campi da tennis, divenuta poi parcheggio per i frequentatori della palestra della scuola elementare, grazie a un finanziamento di 150 mila euro, è stata creata la nuova area ludico sportiva. Sono stati realizzati un campetto da calcio con fondo in erba sintetica di circa 400 mq completamente recintato, e un’area giochi, sempre di circa 400 mq con pavimentazione in gomma colata antitrauma, realizzata in diversi colori. Installati anche una struttura in tubolare zincato, per praticare il Calisthenics (esercizi a corpo libero) insieme a panchine, fontana e cestini per i rifiuti.

Tutta l'area è illuminata grazie ai vecchi pali dei campi dai tennis recuperati e dotati di nuovi proiettori e led.