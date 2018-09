Sul pullman con 6 chili di marijuana: arrestato nigeriano

UDINE - Un cittadino nigeriano di 24 anni è stato arrestato nella notte in borgo stazione a Udine dalla Polizia di Stato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 6 chili di marijuana a bordo di un pullman della linea Roma-Vienna.

L'uomo, residente a Trapani, ha attirato l'attenzione del personale delle Squadre Mobili di Udine e Trieste che stavano effettuando un controllo a campione sui passeggeri del pullman internazionale nell'ultima fermata in Italia a Udine, poco dopo mezzanotte. Nel bagaglio associato al suo biglietto Roma-Vienna sono stati trovati quasi 6 chili di marijuana suddivisi in due involucri: uno da circa 5,7 chili e uno da altri tre etti.

Il controllo è stato effettuato nell'ambito dei servizi interprovinciali congiunti del personale delle Questure di Udine e Trieste che nella giornata di venerdì grazie all'attività mirata nella zona di borgo stazione a Udine aveva già portato all'arresto di uno degli autori delle truffe agli anziani.