Tre incidenti in poche ore sulle strade del Friuli

UDINE – Mattinata impegnativa per la Sores, la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, che ha dovuto far fronte a tre incidenti stradali verificatisi nell’arco di poche ore.

I primi due sinistri sono successi in Carnia e hanno coinvolto due centauri. Alle 8.49 a Verzegnis, sulla strada provinciale 1 verso Anduins, un centauro è finito a terra, riportando un grave trauma alla caviglia. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118, l’elicottero e i carabinieri di Tolmezzo. Il ferito è stato trasportato al nosocomio del capoluogo carnico. Poco dopo alle 9.36, altro intervento di soccorso, questa volta sulla strada statale 52 verso Forni di Sotto. Anche in questo caso a restare ferito è stato un centauro. Sul posto carabinieri e ambulanza. Il ferito è stato portato all’ospedale di Tolmezzo per accertamenti.

Alle 10.28 la Sores ha ricevuto la chiamata per un terzo incidente, avvenuto sulla statale 13 Pontebbana all’altezza di Artegna. A scontrasrsi sono stati uno scooter e un’auto. Una persona è stata elitrasportata a Udine con l’elicottero con un trauma al capo e al dorso. Sul posto anche i carabinieri.