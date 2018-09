Meteo: la prossima settimana picchi di 32 gradi

UDINE - Picchi di oltre 30-32 gradi al Nord; qualche grado in meno sulle regioni adriatiche e al Sud ma comunque valori sopra la media. Da lunedì le temperature torneranno a salire su valori di piena estate, anche se le notti saranno sempre 'fresche'.

Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, la prossima settimana «l'anticiclone sub-tropicale ingloberà l'Italia in una bolla d'aria calda e stabile, con tempo soleggiato per gran parte della settimana da Nord a Sud e davvero pochi spunti piovosi, al più isolati sui rilievi e in Sardegna. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con massime che si porteranno su valori pienamente estivi».

Le città più calde saranno Milano, Torino, Brescia, Mantova, Bolzano, Verona, Rovigo, Bologna, Ferrara, Firenze, Perugia, Roma, Frosinone. «Va comunque precisato - osserva Ferrara - che di notte le temperature si porteranno sempre su valori freschi, complici le minori ore di luce e il sole più basso sull'orizzonte».