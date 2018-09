Tamponata in piazzale Chiavris, 60enne finisce in ospedale

UDINE – Una donna di 60 anni, residente a Udine, è rimasta ferita mentre si trovava a bordo della sua Fiat 600, tamponata da una Ford C Max condotta da una 34enne di Vetralla. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 8 settembre, poco dopo le 14.30, in piazzale Chiavris. La 60enne è stata portata con un’ambulanza al Pronto Soccorso di Udine per accertamenti.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. La donna a bordo della 600 proveniva dalla periferia quando, giunta in piazzale Chiavris, per cause in corso di accertamento, è stata tamponata.