Raffica di furti in Friuli: rubati preziosi e contanti per oltre 20 mila euro

UDINE – Furti a raffica nella giornata di sabato 8 settembre in Friuli. A Udine i ladri sono riusciti a entrare in un’abitazione di viale Cadore forzando la serratura di una finestra al piano terra. Ricco il bottino, con orologi e monili d’oro portati via per un valore di quasi 8 mila euro. Altri due furti sono stati messi a segni in serata in via Rialto e in via Tolmezzo: nel primo caso i malviventi sono riusciti a mettere le mani solamente su una catenina in oro, nel secondo caso 2 mila euro in contanti. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

Altri furti sono stati denunciati in provincia: a Treppo Carnico, a Reana del Rojale, a Treppo Grande. Complessivamente sono stati portati via preziosi e contanti per un valore di circa 7 mila euro.