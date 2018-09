'Fiumi' di champagne, senza pagare: una persona in manette

MARTIGNACCO – In tre hanno rubato sei bottiglie di champagne, ma qualcosa è andato storto e sono stati ‘pizzicati’. Due sono riusciti a scappare, il terzo complice, invece, è stato invece arrestato.

I FATTI - I carabinieri della stazione di Martignacco sono intervenuti al centro commerciale Città Fiera dove hanno individuato e bloccato un 38enne romeno residente nella provincia di Verona, S.S. le sue iniziali, il quale, poco prima, in concorso con due complici, nel frattempo dileguatisi, aveva rubato, da un supermercato del centro commerciale, sei bottiglie di champagne per un valore complessivo di circa euro 300.

ARRESTATO - Il cittadino straniero è stato tratto in arresto per le ipotesi di reato di furto aggravato in concorso e messo a disposizione della Procura della Repubblica udinese che ha disposto il rito direttissimo. La refurtiva, invece, è stata restituita ai legittimi proprietari.