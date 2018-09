Mary Shelley al Visionario in versione originale

UDINE – Tornano al Visionario gli appuntamenti con i film in versione originale: lunedì 10 settembre, alle 19.15, e martedì 11 alle 21.15 Mary Shelley – Un amore immortale, sarà infatti proposto in versione inglese con sottotitoli in italiano. A portare sul grande schermo l’autrice di uno dei più famosi romanzi gotici del mondo, ‘Frankenstein’, è la regista saudita Haifaa Al-Mansour, che firma l’opera seconda dopo il convincente esordio La bicicletta verde.



AMORE - Il film racconta la storia di Mary Wollstonecraft Godwin (interpretata dalla giovane Elle Fanning) e della sua relazione ardente e tempestosa con il poeta romantico Percy Bysshe Shelley. I due giovani legati da una chimica naturale e idee progressiste che vanno oltre i limiti della loro età e del loro tempo, dichiarano il loro amore reciproco alla famiglia che li ostacola e per questo fuggono insieme. A soli 18 anni, Mary è costretta a sfidare i tanti preconcetti contro l’emancipazione femminile, a proteggere il suo lavoro di scrittrice e forgiare la propria identità. Il film, ricordiamo, è in programma al Visionario anche in versione doppiata in italiano. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.