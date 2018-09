A Lignano va in scena il Campionato mondiale di cani da obbedienza

LIGNANO SABBIADORO - Oltre quaranta squadre partecipanti e più di 150 concorrenti per la 28esima edizione del Campionato del Mondo della Federazione internazionale della cinofilia realizzato in collaborazione con l’Ente nazionale della cinofilia Italiana e in programma a Lignano Sabbiadoro dall’11 al 16 settembre 2018. L’Ipo World Championship aperto a tutte le razze canine sarà ospitato allo stadio comunale Teghil e vedrà in gara cani da lavoro, preparati e addestrati nelle diverse discipline di categoria internazionale; tutti i giorni dalle 6 alle 21 i cani saranno impegnati nelle diverse prove ammesse in gara, all’interno del terreno di gioco dello stadio, nell’esecuzione di prove di obbedienza e di difesa. Mentre le prove di fiuto saranno ospitate in alcuni campi a prato stabile, selezionati dagli organizzatori in diverse località della regione.

MARTEDI' LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE - Martedì 11 settembre alle 17 si terrà la cerimonia ufficiale di apertura del Campionato mondiale con la sfilata delle Nazioni in gara e degli esemplari iscritte alla competizione, accompagnata dalla Fanfara della Brigata Alpina Julia. A seguire cinque giornate di gara aperte al pubblico e gran finale domenica 16 settembre alle 17 con la cerimonia di chiusura e l’assegnazione dei titoli mondiali nelle varie categorie, alla presenza dell’amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro, di esponenti dell’amministrazione regionale e rappresentanti delle associazioni cinofile, allietata dalle esibizioni del gruppo Sbandieratori di Cordovato.

I COMMENTI - «Che si tratti di competizione, compagnia, assistenza, sicurezza o ricerca e soccorso, nel bene e nel male, i cani sono i migliori amici dell'uomo – ci tiene a precisare Frans Jansen, presidente della Fci Utility Dogs Commission - tutti i conduttori di cani, in particolare quelli che escono da questa competizione, dimostrano che vale la pena di addestrarli perché si rivela divertente, sia per i nostri amici a quattro zampe che per i conduttori. E poi il campionato mondiale ci offre una dimostrazione della capacità di stabilità e dell'obbedienza di un cane anche sotto la pressione di un pubblico che lo osserva». «Si tratta di un evento dal forte ed esclusivo richiamo internazionale – conferma Daniele Peres nominato dall’Enci coordinatore del Campionato Mondiale - un’occasione unica per la nostra Regione, un motivo di grande orgoglio e soddisfazione, che non mancherà di far conoscere ai nostri ospiti la storia, l’ambiente e i prodotti della nostra terra».

DOVE TROVARE INFORMAZIONI - Tutte le informazioni relative alla 28esima edizione di Fci Ipo World Championship 2018 - Lignano Sabbiadoro, realizzata con il patrocinio dalla Regione Friuli Venezia Giulia, della Città di Lignano Sabbiadoro e dello Stato Maggiore dell’Esercito e il programma completo sono disponibili all’indirizzo internet www.ipo2018wm.it e sulla pagina Facebook ipo2018wm.it