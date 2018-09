Cede il muro di sostegno: chiusa la strada tra Chiusaforte e Sella Nevea

CHIUSAFORTE - Cede il muro di sostegno della strada che collega Chiusaforte a Sella Nevea e il materiale finisce sulla carreggiata. Per questo Fvg Strade ha deciso di chiudere l'arteria, a ridosso delle gallerie, per la messa in sicurezza della zona.

I lavori in quest'area erano già stati programmati e quindi il cantiere sarà operativo a breve. La strada, come conferma il sindaco Fabrizio Fuccaro, potrebbe riaprire già entro la fine della settimana, con l'intervento di messa in sicurezza che, invece, durerà qualche settimana in più. Fino ad allora la località turistica di Sella Nevea sarà raggiungibile solo dal versante di Cave del Predil.