Dalì, Klimt, Bansky: l’arte torna al Visionario

UDINE - Tornano al Visionario e al Cinema Centrale gli appuntamenti con la grande arte e con gli spettacoli in diretta live (proiettati via satellite) dalla Royal Opera House di Londra! Tra le novità della nuova stagione due nuovissimi abbonamenti dedicati, pensati e creati solo per i possessori della Card ‘Io sono Visionario’: l’abbonamento arte che permette di vedere 7 film a soli 49 euro, e quello dedicato all’opera e balletto, per un totale di 4 film a soli 32 euro. Ma vediamo più da vicino quali saranno i titoli in attivo sul grande schermo nei prossimi mesi. Sono ben 7, appunto, i film in prima visione dedicati a grandi artisti del passato e contemporanei che il Visionario mostrerà dal 24 settembre al 12 dicembre.

DALÌ - Si comincia da Salvador Dalì. La ricerca dell’immortalità, docufilm dedicato a uno degli artisti più fantasiosi, irruenti e imprevedibili del ‘900 (24-25-26 settembre).

MICHELANGELO A seguire Michelangelo Infinito (dal 27 settembre al 3 ottobre) ritratto avvincente e di forte impatto emotivo e visivo dell'uomo e dell'artista

RENZO PIANO - Sarà quindi la volta di Renzo Piano, l’architetto della luce (dal 14 al 17 ottobre), genio dell'architettura raccontato da un genio del cinema, Carlos Saura.

KLIMT & SCHIELE - Ottobre chiuderà con Klimt & Schiele. Eros e Psiche (dal 22 al 24 ottobre), celebrazione di due straordinari artisti visionai nel centenario della loro morte.

BERNINI Ancora arte con Bernini (dal 12 al 14 novembre), docufilm sul gigante dell’arte italiana che prende il via da oltre 60 capolavori di Bernini esposti a Villa Borghese.

MONET - Immancabili Le Ninfee di Monet, storia della passione/ossessione dell’artista per le sue ninfee a Giverny (26-27-28 novembre).

BANKSY - E infine L’uomo che rubò Banksy (11/12 dicembre), film evento sull’artista e writer inglese, considerato uno dei maggiori esponenti della Street-Art.

L’OPERA AL CENTRALE - Lunedì 15 ottobre al via anche la nuova stagione teatrale in diretta live dalla Royal Opera House di Londra: sullo schermo del cinema Centrale Mayerling, balletto considerato uno dei capolavori di Kenneth MacMillan. Domenica 28 ottobre Antonio Pappano dirigerà un cast internazione ne La Valchiria, seconda opera dell’epopea L’anello del Nibelungo di Richard Wagner, mentre martedì 13 novembre vi aspetta un classico del Royal Ballet, La Bayadère, con il famoso ‘ballet blanc’, fiore all’occhiello del corpo di ballo. A chiudere il 2018, lunedì 3 dicembre, il balletto preferito nel repertorio del Royal Ballett, Lo Schiaccianoci, con le meravigliose musiche di Čajkovskij!

Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.