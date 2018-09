Servizio civile: a Cividale 6 posti fra biblioteca, uffici cultura e turismo

CIVIDALE - Il Comune di Cividale del Friuli ha pubblicato l'avviso di selezione di sei volontari che prenderanno parte ai tre progetti di Servizio Civile Nazionale promossi dall’Ente per l'anno 2018/2019, approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. I progetti sono denominati: ‘Biblioteca per tutti’, ‘la Cultura alla portata di tutti’ e ‘Per un turismo sostenibile e responsabile a Cividale del Friuli’.

PROGETTI - Per ogni attività i posti disponibili sono due. Il primo progetto riguarda la collaborazione alla gestione della biblioteca civica e del Sistema Bibliotecario del Cividalese. Il secondo prevede il supporto dei volontari alle attività dell’U.O. Cultura Politiche Comunitarie e Relazioni Esterne; i ragazzi che sceglieranno questo percorso impareranno come gestire i musei cittadini, come valorizzare i beni culturali, come si mandano informazioni utili ai media, come si gestiscono i social (fb e instagram), come si può parlare facilmente di storia e di cultura a tutta la popolazione, di qualsiasi età.

TERZO PERCORSO - I giovani che sceglieranno il terzo percorso, infine, opereranno prevalentemente nel settore del turismo, collaboreranno con l’Informacittà, realizzeranno grandi eventi, si confronteranno sul campo coi visitatori sia italiani che stranieri. «Tutte esperienze molto utili sia per i giovani, che potranno immergersi concretamente nelle attività comunali a favore dei cittadini – commenta l’assessore alle Politiche Giovani Giuseppe Ruolo – sia per i dipendenti dei vari uffici che spesso trovano in questi volontari un valido supporto. L’Amministrazione Comunale è sempre attenta a cogliere queste opportunità per poterle offrire ai nostri ragazzi, con soddisfazione reciproca».

ADESIONI - Le adesioni da parte dei ragazzi interessati devono pervenire al Comune di Cividale del Friuli entro le 18 del giorno venerdì 28 settembre. Oltre all'avviso, sul sito www.cividale.net sono pubblicati anche il Bando regionale con cui è stata indetta la selezione, la modulistica per la presentazione delle domande, nonché le schede complete relative ai tre progetti.

INFO - www.cividale.net