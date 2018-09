A4 e A23: code di mezzi pesanti dovute a traffico molto intenso

FVG - Quasi un migliaio di mezzi pesanti a 5 assi – i più grandi e quindi i più lunghi – significano, in termini di lunghezza circa 20 chilometri. Un ingombro notevole che, sommato al resto del traffico (mezzi pesanti più piccoli e mezzi leggeri) si trasforma in coda. E’ quanto succede quasi ogni martedì sulla A4 Venezia-Trieste, quando i mezzi pesanti che partono da più lontano dopo lo stop al transito in vigore di domenica, raggiungono la barriera di Trieste Lisert o il casello di Villesse, provocando congestioni che dalle prime ore del mattino proseguono per tutta la giornata.

LA SETTIMANA SCORSA - Martedì 4 settembre, alla barriera di Trieste Lisert, sono entrati 3 mila 471 mezzi pesanti a 5 assi, mentre in un giorno normale – giovedì 6 settembre, per esempio – il numero è sceso a 3 mila 260. A Villesse martedì 4 settembre sono entrati 2 mila 760 mezzi pesanti a 5 assi, mentre giovedì 6 sono stati 2 mila 216. L’incremento (e parliamo sempre e solo dei 5 assi) sfiora il 10% e spiega perché il martedì si formino code così lunghe di camion, bisarche, autoarticolati che vanno ad aggiungersi ai mezzi pesanti per così dire più piccoli a quattro e tre assi.

OGGI - Anche oggi, martedì 11 settembre è stato così e la lunga colonna sulla corsia di marcia ha iniziato a formarsi poco dopo le 7 del mattino sulla A4, mentre sulla A23 l’accumulo è iniziato più tardi, dopo le 8.30. Le code e i rallentamenti sono proseguiti durante tutta la mattinata e attualmente – alle 12 - si segnalano code a tratti fra Villesse e Latisana in direzione Venezia e code, sempre a tratti, anche in A23 per circa tre-quattro chilometri. Non ci sono stati incidenti di rilievo