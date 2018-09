Accusa un malore mentre è in mare: muore turista 56enne

LIGNANO SABBIADORO – Un turista austriaco di 56 anni è morto nel mare di Lignano mentre stava facendo il bagno. L’uomo è stato colpito da un malore nello specchio d’acqua che si trova davanti all’ufficio spiaggia 6 di Pineta.

Nonostante il pronto intervento del bagnino in servizio in quel momento sulla spiaggia, per il 56enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118, la Capitaneria e la Polizia locale.

Il turista austriaco, originario di Amstetten, nella Bassa Austria, era ospite dell’hotel Soraya di Pineta.