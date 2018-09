Ruba monili in oro per quasi 3 mila euro e cerca di vendere tutto: nei guai una 54enne

PORPETTO - Ruba in casa di una compaesana e poi vende tutto. Denunciata una donna di 54 anni. I fatti risalgono ai giorni scorsi.

LE INDAGINI - I carabinieri della stazione di Cervignano, a conclusione di serrata attività investigativa scaturita a seguito della denuncia di furto in abitazione perpetrato a Porpetto, ai danni di una 69enne del luogo, hanno raccolto convergenti elementi di responsabilità a carico di una di una 54enne della zona, già nota ai militari per episodi analoghi.

LA TENTATA VENDITA - La donna, dopo aver commesso il furto, aveva cercato di vendere la refurtiva, consistente in numerosi monili in oro del valore complessivo di 2.850 euro, a un compro-oro del goriziano, dove è stata interamente recuperata. L’autrice del furto è stata denunciata in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.