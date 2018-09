Europei di pallacanestro in carrozzina, Fedriga: "un esempio per tutti"

UDINE - Il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, è intervenuto, a Lignano Sabbiadoro, all'apertura dello 'European Championship for Men Under 22' di pallacanestro in carrozzina, che è in corso al palazzetto di 'Bella Italia & EFA Village'. Alla kermesse prendono parte nove formazioni di altrettanti Paesi, per un totale di oltre un centinaio di atleti.

COMPLIMENTI AD ATLETI E ATLETE - Nell'occasione il governatore ha rivolto ai protagonisti dell'evento, e alle atlete che al contempo danno vita al triangolare femminile della stessa disciplina, parole di stima a nome della comunità regionale per la passione, la forza di volontà e la tenacia che caratterizzano i partecipanti. Gli atleti e le atlete della pallacanestro in carrozzina sono, secondo il governatore, «esempio anche per la capacità di fare squadra, dell'impegno per superare un percorso faticoso ma coinvolgente, del raggiungere, assieme, risultati importanti».

VILLAGGIO 'BELLA ITALIA' - A margine, Fedriga ha visitato il Villaggio 'Bella Italia' dove è stato accolto dall'amministratore delegato Pietro Federico Delaini, che di recente ne ha acquisito la proprietà. «Un punto di merito non solo per Lignano, ma per l'intero Friuli Venezia Giulia - ha commentato il governatore - dietro al successo del quale va riconosciuto il lungimirante lavoro di investitori privati».